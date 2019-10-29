Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mahmut Övür: Bu son, Türkiye’ye ve bölgeye yönelik başka planların devreye sokulmayacağı anlamına gelmiyor

Bu son, Türkiye’ye ve bölgeye yönelik başka planların devreye sokulmayacağı anlamına gelmiyor. İlk sırada Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı terör örgütü yöneticilerinden “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat AbdiŞahin var. PKK’da yöneticilik yapmış, onlarca terör eylemine imza atmış Şahin, küresel bir akılla bugünlere hazırlanmış biri. Bir süre ortadan kaybolması da bunu gösteriyor. Kod adı üzerinde bile çalışılmış. Bu tezgahtan Kürtlere, bölgeye hayır gelmeyeceğini görmek için “Rojava devrimi”ne, o devrim nedeniyle göç etmek zorunda kalanlara, PKK-YPG aklının neler yaptığına bakmak yeterli.

Mahmut Övür’ün yazısı

Reklam

SON HABERLER

Resulayn’da yaralanan uzman onbaşı hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklere 27 Ekim’de yapılan saldırıda ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...