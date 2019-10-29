Mahmut Övür: Bu son, Türkiye’ye ve bölgeye yönelik başka planların devreye sokulmayacağı anlamına gelmiyor

Bu son, Türkiye’ye ve bölgeye yönelik başka planların devreye sokulmayacağı anlamına gelmiyor. İlk sırada Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı terör örgütü yöneticilerinden “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat AbdiŞahin var. PKK’da yöneticilik yapmış, onlarca terör eylemine imza atmış Şahin, küresel bir akılla bugünlere hazırlanmış biri. Bir süre ortadan kaybolması da bunu gösteriyor. Kod adı üzerinde bile çalışılmış. Bu tezgahtan Kürtlere, bölgeye hayır gelmeyeceğini görmek için “Rojava devrimi”ne, o devrim nedeniyle göç etmek zorunda kalanlara, PKK-YPG aklının neler yaptığına bakmak yeterli.
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