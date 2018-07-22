Mahmut Övür: Bu saatten sonra İngiltere’yi mekan tutmuş hiçbir FETÖ’cü rahat uyuyamayacak

Mahkeme, Akın İpek’i ev hapsine mahkum etti, yurt dışına kaçışını önlemek için de pasaportuna el koydu.

Bu FETÖ’cüler için “ölüm ilanı” olmasa da onların yüreğine korku salacak kadar önemli bir karardı. Artık, bu saatten sonra İngiltere’yi mekan tutmuş hiçbir FETÖ’cü rahat uyuyamayacak. Dahası var, eğer eylülde görülecek mahkemeden tutuklama kararı çıkarsa, ABD’yi bilmem ama bu karar, dalga dalga önce kıta Avrupa’sına sonra da bütün dünyaya yayılacak.

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Çünkü bu hukuki karar aynı zamanda siyasi etkileri ve boyutları da olan bir karar. Arka planında ABD-İngiltere ilişkisinden, Brexit’e uzanan bir dizi gelişme var. Aynı zamanda yeni küresel dizilmeler, ittifaklar ve Başkan Erdoğan’ın son İngiltere ziyaretiyle de yakından ilişkili.

Bu da şunu gösteriyor, İngiltere özellikle Türkiye ile ilişkilerinde çok daha net bir pozisyon alıyor.

Bunu, FETÖ’nün uluslararası ilişkilerini iyi bilen ve o kirli yapıya karşı tavizsiz mücadelesiyle tanınan Kafkas Vakfı Başkanı, yazar Hayati Küçük şöyle yorumluyor:

“Kraliçe ve Lordlar Kamarası, FETÖ’yü ABD ile paralel büyütmüştür. Bunu, FETÖ’nün yeryüzünde 163 ülkede İngiliz İngilizcesini anaokulundan üniversiteye kadar öğretmesinden biliyoruz. Bütün kitaplar baştan aşağı kraliyetin tüm ritüelleriyle dolu. Şimdi dünya yeniden şekillenirken, İngiltere de, AB ve ABD gibi düşünmediğini FETÖ’nünmeleğine dokunarak küresel satrançta güçlü bir hamle yapmıştır. Bu hamlenin birleşik kraliyetin etki alanındaki tüm ülkelere yansıyacağı kanatindeyim. Bunun itici gücü deBaşkanımız Erdoğan ve 15 Temmuz destansı direnişidir. Ev hapsi tutuklamaya ve iadeye giderse FETÖ, AB ve ABD’de hızlı çözülür.”

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Mahmut Övür’ün yazısı