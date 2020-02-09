Mahmut Övür: Bu bakış açısı Türkiye’de FETÖ belasını büyüttü

Daha önce de yazdım, geçmişe dönüp bakın o tarihlerde muhtıra vermeye kalkan askerlerden hiçbiri, ellerinde bütün istihbarat güçleri olmasına rağmen FETÖ’nün bir CIA organizasyonu olduğu gerçeğini görmedi ve dile getirmedi.

Başörtüsü takıntısı, “sözde değil özde laik” cumhurbaşkanı dayatmaları aslında o yapının işine yaradı. Daha vahimi, o günlerde hem asker içinde hem de onlarla iç içe geçmiş siyasi partilerde “AK Parti daha tehlikeli” görüldü. Bu bakış açısı Türkiye’de FETÖ belasını büyüttü. Yıllar sonra o yasayı ileri sürmek ise sadece bahane.

Reklam

Başbuğ, sonradan amacının, “Düzenlemelerden FETÖ’nün istifade ettiğinin ortaya konmasıdır” deyip çark etse de açtığı yol, “siyasi ayak” üzerinden yapılan spekülasyonların zeminini daha da zehirledi. Bunu da FETÖ’ye kol kanat geren “kontrollü darbe” demeyi dilinden düşürmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mal bulmuş mağribi gibi kullanacak.

Mahmut Övür’ün yazısı