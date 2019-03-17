Mahmut Övür: Böyle bir zeminden doğal olarak terörist Tarrant’lar çıkar

Batı’dan yükselen bu tür açıklamaları çoğaltmak mümkün. Böyle bir zeminden doğal olarak terörist Tarrant‘lar çıkar, daha da çıkacak. Ama dünyada ve Batı’da sadece böyle kirli akıllar yok. Onların karşısında adalet ve merhamet arayan devasa bir insanlık var. Yeni Zelanda’da yaralı Müslümanlara yardım ederken, boğazı düğümlenen kadınlar var. Ve adalet ve merhametin tarihsel limanı bir Türkiye var. Yine de dikkatli olmak gerekiyor çünkü tehlike büyük.

Mahmut Övür’ün yazısı