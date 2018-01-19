Mahmut Övür: Ataşehir ve Beşiktaş’ın ardından sırada Şişli var

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İçişleri Bakanlığı bir süre önce CHP’li Ataşehir ve Beşiktaş belediye başkanlarını “yolsuzluk” iddiasıyla görevden aldı. Nasıl bir tablo çıkacağını yakında göreceğiz.

Sırada Şişli var. Onun ayrıntılarına geçeceğim ama bu noktada şu tespiti yapmak gerekiyor.

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Bütün siyasetini yolsuzluk üzerine kuran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, meğer kendi belediyelerinde “yolsuzluğu” kurumsal hale getirmiş… Bunu da ben değil CHP’li bir belediye başkanı söylüyor.

Bir süre önce İstanbul’da CHP ilçe kongreleri yapıldı. O kongreler daha çok yaşanan gerginliklerle medyanın gündemine girdiği için neler konuşulduğu üzerinde pek durulmadı.

Onlardan birinde İstanbul Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, çok çarpıcı bir gerçeği seslendirdi.

Mahmut Övür’ün yazısı