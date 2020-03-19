Mahmut Övür: Artık ekonomik veya deprem gibi krizler çok daha rahat yönetiliyor

Bu sonuçtaki ikinci önemli etken ise Türkiye’nin güçlü bir lidere ve güçlü bir yürütmeye sahip olması. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlık camiası gerçekten olağanüstü bir çaba harcadı ve harcıyor. Onları kutlamalıyız. Ama onların inisiyatif almalarını sağlayan güçlü siyasal sistem olmasaydı İtalya’dan farkımız kalmazdı. Bugün sadece İtalya’da değil, birçok AB ülkesinde siyasal sistem krizi yaşanıyor. Güçlü hükümetler kurulamadığı gibi kurulan hükümetlerde bile her bakanlık kendi başına hareket eden bir güç merkezi durumunda. Türkiye bunu geçmişte çok yaşadı. O günleri geride bıraktığı için artık karşılaştığı ekonomik veya deprem gibi krizleri çok daha rahat yönetiyor.

Mahmut Övür’ün yazısı