Mahmut Övür: Ama asıl sevinecek olan Ali Babacan ve arkasındakiler

Son Şehir Üniversitesi Vakfı olayı bu açıdan turnusol kağıdı gibi oldu. Davutoğlu direkt sorumlu görünse de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’ı hatta Mehmet Şimşek’i de sert biçimde suçladı. Ama en sert tepki daha çok Davutoğlu’ndan geldi. Kılıçları çekti saldırıya geçti. Bu kavga daha da derinleşecek gibi görünüyor. Daha önce, ‘konuşursam yer yerinden oynar’ misali açıklamalar yapanDavutoğlu’nun, böyle gider ve tartışma büyürse çok daha agresif çıkışlarına tanık olabiliriz.

AK Parti-Davutoğlu kavgasını CHP elbette ellerini ovuşturarak izleyecek. Ama asıl sevinecek olan Ali Babacan ve arkasındakiler. Bütün sevecenliğini takınarak şöyle demesi kimseyi şaşırtmayacak: “Bakın bunlar kavga ediyor, biz kavga istemiyoruz.”

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Mahmut Övür’ün yazısı