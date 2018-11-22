Mahmut Övür: AK Parti’nin birkaç büyükşehir ve il adayından söz edelim

Şimdi biraz da kulislere kulak verelim. Henüz listeler netleşmiş değil ama sürprizlerin olabileceği çok sayıda isimden söz ediliyor. AK Parti’nin birkaç Büyükşehir ve il adayından söz edelim: Bursa’da Faruk Çelik veya Mehmet Müezzinoğlu, Bolu’da Fatih Metin, İzmir veya Denizli’de Nihat Zeybekci, Manisa’da Selçuk Özdağ, Van’da Gülşen Orhan, Mardin’de Süleyman Bölünmez, Şanlıurfa’da Nihat Çiftçi, Kocaeli’nde Nevzat Doğan, Ordu’da Mustafa Hamarat isimleri ön planda… Aydın için ise sürpriz bir kadın adaydan söz ediliyor.
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