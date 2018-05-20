Mahmut Övür: AK Parti tabanında büyük bir değişim beklentisi var

Bir süredir tüm partiler vekil listeleri üzerinde çalışıyor. Kulislerde çok sayıda yeni isimden söz ediliyor. En çok merak edilen ise 16 yıldır iktidarda olan AK Parti. AK Parti tabanında da kamuoyunda da büyük bir değişim beklentisi var.

İlk işareti aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, “metal yorgunluğu” tespitiyle verdi. Şimdi o değişimin milletvekili listelerine nasıl yansıyacağı bekleniyor. Bu noktada ilginç olan, AK Parti’nin bu çalışmaya yeni başlamamış olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumun nabzını tutmak için sürekli kamuoyu araştırması yaptırdığı ve siyasi hamlelerini buna göre biçimlendirdiği biliniyor. Aynı şey bu kez milletvekilleri için de yapıldı. Aylardır birkaç kamuoyu araştırma şirketi 81 ili tarıyor ve topluma ucu açık şu soru soruluyor: “Kimi milletvekili görmek istiyorsunuz?”

Mahmut Övür’ün yazısı