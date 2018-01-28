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Yaramazlara biraz batar!

Mahmut Övür: Afrin operasyonu yeni dünyanın şekillenmesinde bir dönüm noktası

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Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain’in şu sorusu anlamlıydı:
“Türkiye, PYD’yi terör örgütü olarak görürken, ABD’nin PYD ile iş tutması gibi bir durumun içinden nasıl çıkılacak?” Çıkılamadığı için Afrin Operasyonu’na gelindi. O yüzden bugün ABD’de çok daha açık ve net değerlendirmeler yapılıyor.

Alın ABD’li Ortadoğu Uzmanı Michael Doran’ın söylediklerini: “Kendimizi kandırıyoruz. PKK’yı silahlandırdık. Ankara’ya dürüst davranmadık…” Manzara çok açık, ABD, sadece askeri değil insani faturası da ağır bir bedelle karşı karşıya… Bu da doğal olarak ABD’lilerce sorgulanıyor.

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Tıpkı Kudüs siyaseti gibi, Afrin Operasyonu da yeni dünyanın şekillenmesinde bir dönüm noktası… Bu tabloya bakınca, bazı güç odaklarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a neden tepki gösterdikleri çok daha iyi anlaşılıyor.

Mahmut Övür’ün yazısı 

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