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Yaramazlara biraz batar!

Mahmut Övür: 69 imzanın Böke-Cihaner ekibince toplandığı ve ‘pazarlık gücü’ olarak kullanıldığı söyleniyor

 

Aralarında Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner ikilisinin de olduğu “sol” muhalefet cephesinde açık bir pazarlık savaşı yaşanıyor.

Birkaç gün önce imza kampanyasını yürüten CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, şöyle diyordu: “559 imza elimizde 69’u da postada. Toplam 628 imza topladık.”

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Buradaki 69 sayısı önemli çünkü CHP kulislerinde bu imzaların Böke-Cihaner ekibince toplandığı ve “pazarlık gücü” olarak kullanıldığı söyleniyor.

Daha önce de yazdım, imzalar toplansa bile muhalifler arasındaki savaş bitmeyecek, hatta sürprizler bile yaşanacak. Bu ihtimal nedeniyle o gece televizyonda İnce’nin söylediklerini yeni bir pazarlık olarak niteleyen CHP’liler var.

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Mahmut Övür’ün yazısı 

 

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