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Yaramazlara biraz batar!

Mahkum yakınları 31 Mart’ı hatırlattı: Af yoksa oy yok

İzmir’de bir araya gelen mahkum yakınları, 24 Haziran’da af beklentisiyle oy verdiklerini ancak geçen sürede sözlerin tutulmadığını belirterek “Af yoksa oy yok” mesajını verdi.

Fotoğraf: DHA

MHP, 24 Haziran öncesinde belirttiği gibi seçimin ardından bazı suçları dışarıda bırakan bir af teklifi için taslak çalışma hazırlamıştı. MHP kendi tekliflerinin bir an önce Meclis Genel Kurulu’na gelmesini isterken AKP de bu konuda çalışma yaptığını açıklamıştı.

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Mahkum yakınları, af beklentilerini bir kez daha dile getirmek için bugün Konak Meydanı’nda ellerinde dövizlerle toplandı.

Basın açıklamasını okuyan Aygül Atmaca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 24 Haziran öncesinde konuya değindiğini, kendilerinin de sözlerini tutarak ‘güçlerini gösterdiğini’ kaydetti.

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“Bizim tek gücümüz olan oy gücümüzü kullanma zamanı gelmiştir” diyen Atmaca, Bahçeli’nin söz verip kendilerini umutlandırdığını, sözün üzerinden 10 ay geçtiğini kaydetti.

Mahkum yakını sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süre zarfında çok sayıda mahkum ve yolunu gözleyen mahkum yakınları kavuşamadan yaşamını yitirmiştir. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her söyleminde ‘Gündemimizde af yok’ demiştir. Karşıtı olarak Devlet Bahçeli de sürekli affı gündemde tutarak oy malzemesi haline getirmiştir. Biz oyumuzu ve gücümüzü görüyoruz. Artık ‘Af yoksa oy yok’ diyoruz.”

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