Mahkemeye göre MHP haklı: Oğan’ın ihracı kesinleşti

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Mahkeme, eski vekil Sinan Oğan’ın ihracında MHP’yi haklı buldu.

Oğan, kendisi gibi ‘Hayır’cı MHP’li vekiller Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok’la birlikte 10 Mart’ta partiden ihraç edilmişti. Eski MHP’li, kararın iptali için dava açmıştı.

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Davada karar çıktı. Ankara 22’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, MHP’yi haklı bularak Oğan’ın işlemin iptali istemiyle açtığı davayı reddetti.

MHP’nin avukatı Yücel Bulut, iptal davasının kesin olarak reddedildiğini, davanın kendileri lehine sonuçlandığını ifade etti. Bulut, şunları kaydetti: “Söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda adı geçenin Milliyetçi Hareket Partisi’yle ilgisi ve irtibatı son bulmuştur.”

Oğan’ın avukatı Kürşat Ergün de kararın hukuka uygun olmadığını belirterek, ihraç kararının iptali için yeterli sebeplerin bulunduğunu iddia etti. Ergün, ilgili mevzuat gereği yasal yollara başvuracaklarını söyledi.