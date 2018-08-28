Mahkemenin Demirtaş kararı: Tutukluluk haline devam

İdil Kültür Merkezi’ne bağlı Fotoğraf ve Sinema Emekçileri (FOSEM) çalışanı Banu Torun, OHAL sürecinde KHK ile görevinden ihraç edilenlerin Ankara’daki Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde yaptığı direnişin belgeselini çektiği için tutuklandı.