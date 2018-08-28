Mahkemenin Demirtaş kararı: Tutukluluk haline devam

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘örgüt yöneticiliği’ suçlamasıyla yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre Demirtaş’ın duruşması bugün Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Demirtaş duruşma salonuna SEGBİS’le telekonferans yoluyla katılırken, mazeret bildiren avukatlar salona gelmedi.
Mahkeme heyeti, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuyarak Demirtaş’a karşı beyan için söz verdi.
Demirtaş, bizzat duruşma salonuna gelerek avukatlarının hazır bulunduğu esnada savunma yapmak istediğini, duruşmanın ertelenmesini talep etti.
Tutukluluğa devam
Ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Bir sonraki duruşma 3 Ekim’e ertelendi.
Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu.