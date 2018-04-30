Mahkemenin acelesi var: Demirtaş’ın beş yıla kadar hapsi istendi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’in beş yıla kadar hapsi istendi.

Demirtaş, çözüm sürecindeki konuşmaları nedeniyle HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreya Önder ile birlikte yargılanıyor.

Reklam

Dava, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savcının mütalaasını açıklaması halinde bir sonraki duruşmada mahkemenin karar verebileceği belirtiliyordu.

Reklam

Parti yetkilileri Demirtaş’a ceza verilmesi durumunda da Demirtaş’ın 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçiminde HDP’nin adayı olarak gösterileceğini söylemişti.

Mahkeme Demirtaş’ın avukatlarını salondan çıkardı

Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre duruşmaya katılmayı reddetmesiyle mahkeme heyeti, Demirtaş’ın başka mahkemedeki beyanını savunma olarak kabul ederek mütalaaya geçmek istedi. Demirtaş’ın avukatlarıysa bu duruma itiraz ederek mütalaaya geçilmemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı avukatların salondan çıkartılması kararını verdi. Avukatlar da salondan çıkmayı reddedince mahkeme heyeti salondan ayrıldı.

Avukatların duruşma salonunundan çıkmasıyla mahkeme heyeti salondaki yerini tekrar aldı. Avukatlar salon dışındayken mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Demirtaş ve Önder’in ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyetinin tutumunu eleştiren Demirtaş’ın avukatlarından Cahit Kırkazak, şunları söyledi: “Mahkeme bütün usül ve kuralları çiğneyerek alelacele karar vermek istiyor. Sayın Demirtaş’ın görevsiz mahkemede alınan beyanını dosya kapsamında esasa ilişkin beyan olarak kabul edip, savunma yapmaya hazır olmasına rağmen savunması alınmadan karar vermek istiyor. Mahkeme bütün beyanlarımızı ve tevzi-i tahkikat taleplerimizi hiç bir gerekçe göstermeden reddediyor. Dosyadaki bilirkişi raporları dahi tarafımıza tebliğ edilmemişken, Demirtaş’ın savunması alınmadan yangından mal kaçırır gibi karar verilmek isteniyor.”

Mahkeme heyeti duruşmayı 8 Haziran’a erteledi.