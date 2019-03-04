Mahkemeden sanığa elle İstiklal Marşı yazma cezası

Diyarbakır’da PKK marşı ‘Çerxa şoreşe’ çalmasına tepki gösteren kişiyi darp etmekle suçlanan üniversite öğrencisine mahkeme tarafından şiir yazma cezası verildi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre olay büyükşehir belediyesine ait kız öğrenci yurdunda 21 Ocak 2017’de meydana geldi.

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Yurtta kalan A.K. iddiaya göre telefonundan PKK marşı açtı. K.K. adlı öğrenci de marşı kapatmasını istedi. A.K., K.K.’yi darp edince asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.

Mahkeme, A.K.’ye basit yaralama suçundan verdiği sekiz yıllık hapis cezasını altı ay 20 güne indirerek beş yıl boyunca erteledi.

Mahkemenin kararında şunlar kaydedildi: “Sanığın mağdurun üzerine yürüyerek yüzüne yumrukla vurması, yaşanan yaralama olayının kız öğrenci yurdunda gerçekleşmesi, yaralamaya sebep olan eylemin vehameti ve ölümcül bölgelerden biri olan kafatasına yumruk atması sebebiyle mahkumiyeti kararlaştırıldı. Denetim süresinin ilk ayında kendi el yazısıyla, okunabilir biçimde Mehmet Akif Ersoy’un ‘İstiklal Marşı’ ve ‘Çanakkale Şehitlerine’ şiirlerini yazmasına, bu şiirler ile yazıldığı dönem hakkında fikir ve düşüncelerini belirterek mahkemeye ulaştırmasına karar verilmiştir.”