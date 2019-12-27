Mahkemeden ‘Jet Fadıl’a iflas şoku

ALİ YILMAZ

İş insanı Fadıl Akgündüz’ün ablası ve eniştesine ait ‘Caprice Gold Gayrimenkul’ isimli şirketin iflasına karar verildi. Dün verilen iflas kararının gerisinde, Akgündüz’ün İstanbul’un ilçesi Bayrampaşa’daki yarım kalan projesine 1 milyon 176 bin 213 liralık yatırım yapan bir kişinin açtığı dava yer aldı.

Fadıl Akgündüz

Binlerce insanın yatırım yaptığı ‘Caprice Gold Palace’ın yatırımcılarından olan A.M., beş yıl önce projeden devre mülk almak üzere 1 milyon 176 bin 213 lira ödeme yaptı. ‘Caprice Gold Gayrimenkul’ ile yapılan sözleşme sonrası A.M.’ye birkaç aylık kira ödemesi yapıldı. Ancak tapular devredilmediği gibi A.M.’nin 1 milyon 157 bin 215 lirası ödenmedi.

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Alacak davasını kazandı

A.M., ‘Caprice Gold Gayrimenkul’e karşı İstanbul 12’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açtı ve kazandı. Mahkemenin kararı icraya konuldu. İcra takibine şirket adına itiraz yapılmadı. A.M. bu kez şirketin iflası istemiyle dava açtı.

İstanbul 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada karar dün çıktı. A.M.’nin avukatı Mustafa Karakaya ile şirketin avukatı Dursun Özkök’ün katıldığı duruşmada mahkeme ‘Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ için iflas kararı verdi.

Anılan şirketin ortakları arasında, Fadıl Akgündüz’ün ablası Avniye Obut ile eniştesi İbrahim Obut yer alıyor. Obut çiftinin söz konusu şirketin hisselerini emaneten aldıkları, şirketin gerçek sahibinin Fadıl Akgündüz olduğu kaydediliyor.