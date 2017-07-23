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Mahkemeden Gezi’de gözünü kaybeden yurttaşa: Kendini korusaydın

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Gezi Parkı eylemlerinde bir yurttaşın gaz fişeğiyle gözünü kaybetmesiyle ilgili davada İçişleri Bakanlığı’nı tazminata mahkum eden mahkeme, yurttaşı da ‘tedbirsiz davrandığı’ gerekçesiyle kusurlu buldu.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Çankaya Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Muharrem Dalsüren, 3 Haziran 2013 günü Sakarya Caddesi’nde görevliyken, gözüne polisin attığı gaz fişeği isabet etti.

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Bir gözünü kaybeden Dalsüren, 283 bin lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nı ‘gaz bombası fişeğinin eylemlere katılan kişilerin kafasına gelecek şekilde kullanıldığı’ gerekçesiyle yüzde 50 kusurlu bularak 122 bin lira tazminat ödemesine hükmeden mahkeme, Dalsüren’i de ’emniyetli bir alanda bulunmaması ve şahsi güvenliğini sağlama noktasında tedbirsiz davranması’ yüzde 20 kusurlu buldu.

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