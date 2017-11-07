Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: Tutuklu kalmaya devam edecek

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bozma kararını, usul ve yasaya aykırı bularak reddetti.

MİT TIR’ları davasından aldığı 25 yıllık hapis cezası üst mahkemece bozulan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, avukatı aracılığıyla tutukluluğunun kaldırılarak, tahliye edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vermişti.

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Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 14 Haziran’da tutuklanmış, Maltepe Cezaevi’ne gönderilmişti.

Berberoğlu’nun avukatları cezanın bozulması için istinaf mahkemesine 18 Temmuz’da başvurmuştu. Mahkeme de hapis cezasını bozmuştu.

‘Kendini yüce Yargıtay’ın yerine koydu’

AA’nın haberine göre, mahkeme heyeti kararında, Bölge Adliye Mahkemesi’nin, ilk derece mahkemesinin kararını sadece sınırlı olarak CMK’de belirtilen hallere göre bozup gönderebileceği hatırlatılarak, şunları kaydetti: “Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını esastan inceleyerek, delil tartışmasına girmiş ve sübut meselesinde sıkıntı olduğunu, delillerin irdelenmesinde ve takdirinde yanlış sonuca ulaşıldığını düşünüyorsa ve delillerin eksik olduğu kanaatindeyse, esasa yönelik eksikliklerin olduğu tespitini yapmışsa, eylemin hukuki nitelendirmesinde hata olduğunu düşünüyorsa, CMK’nin 280. maddesi uyarınca bizatihi davayı görmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra davanın hazırlık işlemlerine başlayarak bizzat yargılamayı kendisinin yapması gerekmektedir. Yargılamayı bizatihi Bölge Adliye Mahkemesi yapması gerekirken, söz konusu eksiklikleri CMK’nin 289. maddesi kapsamına sokarak kararı bozarak, mahkememize göndermiştir.”

Mahkemenin kararında ise şu ifadeler geçti: “(Bölge Adliye Mahkemesi) Adeta kendini yüce Yargıtay’ın yerine koyarak esastan bozma yapmış, mahkememizin bağımsızlığına, karar verme özgürlüğüne müdahale etmiştir. Hatta Bölge Adliye Başsavcılığı dahi bu hatalı uygulama karşısında sessiz kalmamış, itiraz yetkisi olmamasına rağmen ‘Görüldü’ yaparken dile getirdiğimiz hususlarda eleştirilerde bulunma zarureti hissetmiştir.”

Dosya iade edildi

Kararda, istinafın yetkisi ve görevi dahilindeki bir konuda, söz konusu yetkiyi kullanmayıp görev ve yetkisini ilk karar veren mahkemeye devretmesinin usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil ettiği belirtilerek, ”Her ne kadar Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararlarına karşı ilk derece mahkemelerinin direnemeyeceğini, direnme yasağı olduğunu içtihat altına almışsa da bu içtihadın, kanuna uygun şekilde yapılmış bozma kararlarına münhasır olduğunun kabulü gerekecektir” denildi.

Kararda, bu nedenlerle söz konusu davaya bakma görev ve yetkisinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne ait olduğu belirtilerek, bozma kararı açıkça usul ve yasaya aykırılık teşkil etmekle verilen bozma kararı yönünden mahkemece yapılacak bir işlem olmadığından karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, dosyanın gereği, takdir ve ifası için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne iadesine karar verdi.