Mahkemeden din değiştiren İranlı göçmene adli kontrol şartı: Kuran ile İncil arasındaki benzerlikleri her hafta anlat

Türkiye’de bir mahkeme din değiştirip Hıristiyanlığa geçen ve sahte pasaportla yakalanıp tutuklanan İranlı göçmenden Kuran ile İncil arasındaki farklar hakkında her hafta sunum yapmasını istedi.

Hurriyet Daily News’ten Aziz Özen’in haberine göre sahte pasaportla İspanya’ya girmete çalışan 19 yaşındaki Ali Karimi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geçen hafta gözaltına alındı.

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Din değiştirdiği için İran’da korktuğunu dile getiren Karimi, “Rıza isimli bir İranlının yardımıyla Protestan oldum. İran’da din değiştirenlere kafir diyorlar. Ben de beni öldürebilirler diye korkup ülkemi terk ettim” dedi.

İstanbul 8’inci Asli Hukuk Mahkemesi ise Karimi’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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Buna karşılık mahkeme Karimi’nin Kuran ve İncil’i okuyup İslam ile Hıristiyanlık arasındaki benzerlikleri özetleyen sunumlar hazırlamasını ve her hafta sunmasını şart koştu.

Ancak İranlı göçmen ilk adli kontrolde sunum yapamadı.

Karimi’nin yeniden tutuklanıp tutuklanmayacağına mahkeme karar verecek.