Mahkeme yine onayladı: Bekçiler kimlik soramaz

İzmir’in ardından ‘bekçilerin kimlik sorma yetkisi olmadığı’ yönünde bir mahkeme kararı da Mardin’den geldi.

Fotoğraf: DHA

Bornova’da iki genç ve bekçiler arasında yaşanan kimlik sorma tartışmasının yargıya taşınmasının ardından İzmir 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun (PVSK) polislere verdiği kimlik sorma yetkisinin bekçilere verilmediği yönünde karar vermişti. Ancak mahkemenin bu kararına rağmen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bekçilerin kimlik sorma yetkisi olduğunu savunarak şu açıklamayı yapmıştı: “Yönetmeliğin 16. maddesindeki ‘Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar.’ hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur.”

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İdari para cezası kaldırıldı

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamanın aksine bir karar da Mardin’den geldi.

Mardin’de 3 Aralık 2019 tarihinde iki arkadaşıyla birlikte evine giden ajansın muhabiri Ahmet Kanbal, yolda bir grup bekçi tarafından kimlik kontrolünden geçirilmek istendi. Gazeteci Kanbal ve arkadaşlarının bekçilere kimlik sorma yetkisinin bulunmadığını söylemesi üzerine olay yerine polisler çağrıldı.

Ardından karakola götürülen Kanbal ve arkadaşlarına ‘Kabahatler Kanunu’ gerekçe gösterilerek, 153 TL idari para cezası kesildi. Kanbal ve arkadaşları karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Mardin 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, bekçilerin kimlik soramayacağını belirterek idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi.

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Mahkeme kararının gerekçesinde özetle şu ifadelere yer verildi: “…772 sayılı kanun gereğince düzenlenen yönetmeliğin 16. Maddesinde ise ‘Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar. Şüpheli ve diğer şahısların suç teşkil eden bir fiilini gördüklerinde yakalayarak karakola teslim ederler.’ şeklinde düzenlendiği, madde metninde belirtilen ‘kimliği araştırırlar’ kavramının geniş yorum ile durdurulup kimlik sorma yetkisi anlamına gelmeyeceği karar verilmiştir.”