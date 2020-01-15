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Yaramazlara biraz batar!

Mahkeme, Wikipedia yasağını kaldırdı, kararı BTK’ya gönderdi

Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye’de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılması yönünde karar verdi. Karar, uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderildi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Wikipedia’nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığı belirtilen kararda, Wikipedia’nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içeriğin olmadığı ifade edildi. AYM, gerekçeli kararını Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi. Hakimlik, 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın tekrardan açılması yönünde karar aldı. Karar, uygulanması için BTK’ya gönderildi.

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Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin BTK’ya gönderdiği yazıda, “AYM’nin 26 Aralık 2019 tarihli kararı gereğince hakimliğimizin 29 Nisan 2017 tarihli kararının kaldırılmasına, www.wikipedia.org adlı internet sitesine uygulanan erişim engelinin sonlandırılmasına, bu siteye tümüyle erişimin sağlanmasına, kararın yerine getirilmesi için bir örneğinin derhal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmesine karar verildi” dendi.

Wikipedia’ya erişim engeli kararı, ‘Türkiye’yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması’ gerekçesiyle alınmıştı. Wikipedia, bu kararın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuştu.

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