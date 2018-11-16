Mahkeme, Trump’ın terslediği muhabiri haklı buldu: Beyaz Saray’a girebilecek

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Kültür’e yönelik operasyonda gözaltına alınan akademisyenler için “Bilim insanlarımızın ülkemize dönüşünü konuştuğumuz bir dönemde, güne çok sayıda akademisyenin gözaltı haberiyle başlamak çok üzücü” dedi.