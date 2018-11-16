Mahkeme, Trump’ın terslediği muhabiri haklı buldu: Beyaz Saray’a girebilecek

Amerikan yargısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle Beyaz Saray giriş kartı elinden alınan CNN muhabiri Jim Acosta’yı açtığı davada haklı buldu. Gazetecinin giriş kartının iade edilecek.
ABD başkanı, ülkedeki ara seçimlerin ardından kameraların karşısına geçmiş, kendisine sorusunu yönelten CNN muhabiri Jim Acosta’yı terslemişti.
Bu olaydan birkaç saat sonra Acosta’nın Beyaz Saray’a akreditasyonu iptal edilmişti.
CNN televizyonu, yapılanların hiçbir hukuki dayanağının olmadığını belirterek, Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta’nın giriş kartının iade edilmesi için tedbir talep etmişti.