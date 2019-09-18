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Yaramazlara biraz batar!

Mahkeme Şule Çet’in psikolojik durumuna ilişkin rapor istedi

Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davada mahkeme, dava dosyasına giren hastane kaydı, reçete ve tedavi evraklarının incelenerek bir rapor hazırlanması için üç kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi. Heyet yapacağı inceleme sonucunda Çet’in psikolojik durumuna ilişkin bir rapor hazırlayarak mahkemeye sunacak.

Fotoğraf: DHA

Davada diğer önemli gelişme ise Çet’in ev arkadaşının telefonuyla ilgili.

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Son olarak Çet’in telefonu ikinci defa incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderilmişti.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre Çet’in ardından, ev arkadaşı Lilia T.’in de telefonu incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildi. Şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand, Çet’in ev arkadaşının bazı mesajları sildiğini iddia etmişti.

Ne olmuştu?

Üniversite öğrencisi Şule Çet, Ankara’da bir plazanın 20’inci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand çelişkili ifadeler vermiş ve olay yeri incelemenin eksik yapıldığına dair uzman raporları mahkemeye sunulmuştu. Aksu ve Akand, Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘cinayet’‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘hürriyeti tehdit’ suçlarından tutuklu yargılanıyor. 

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