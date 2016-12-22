Mahkeme silah saydı: Oğluna pet şişe fırlatan babaya dokuz ay hapis cezası

Diyarbakır’da bir babanın oğluna fırlattığı pet şişeyi silah sayan mahkeme, babayı dokuz ay hapis cezasına çarptırdı.

İHA’da yer alan habere göre 18 yaşındaki Umut adlı çocuğunun eve gelmemesi üzerine oğlunu merak eden baba İbrahim Kaçan, oğlunu arayarak nerede olduğunu sordu.

Bölgede yaşanan çatışmalardan endişe duyduğu için arkadaşlarının yanında olduğunu oğlunun eve gelmesini isteyen baba, oğluyla tartışırken yemek yedikleri esnada içinde az miktarda su bulunan 500 mililitrelik pet şişeyi oğluna fırlattı.

Babasının kendisine pet şişe fırlatmasına sinirlenen Umut, babasından şikayetçi oldu ama daha sonra şikayetinden vazgeçti. Ancak Diyarbakır 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin davayı sürdürmesi üzerine, baba İbrahim Kaçan dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Para cezasına çevrilmeyen hüküm ertelenmedi.

‘Pet şişesinden nefret ediyorum’

Konuyla ilgili açıklama yapan baba, amacının zarar vermek olmadığını belirterek, “Zarar verme amacıyla atmadım, kendisine salonu terk etmesini söyledim ve çıktı. Bu şişe kesici, delici alet değildir suç unsuru değildir. Pet şişeden ibarettir. Hangi bir baba evladına kızmaz, tokat atmaz. Ben tokat bile atmadım sadece su şişesi fırlattım kenarına ona isabet bile etmedi” dedi.

Hapis cezasına çarptırılan baba şöyle devam etti: “Bunu üreten fabrika kapansın, biz bu suyu içmeyelim bu şişede. Ben bu şişeye baktığım her an 9 ay aklıma gelecek. Ben bu şişeden nefret ediyorum. Pet şişesinden nefret ediyorum. Bir pet şişesi silah olarak geçiyor hukukta.”

‘Adil yargılamaya açıkça bir müdahale’

Kaçan’ın avukatı ise yaşananları ‘trajikomik’ diye niteleyerek, “Benzer bir olay bundan yaklaşık bir ay önce yaşadık, annesi oğluna terlik attığı gerekçesi ile hakkında iddianame hazırlanmasına rağmen yerel mahkeme anne ile ilgili beraat kararı verdi. Olay konu ve mahiyet itibari ile birbirinden farksızdır, aynı olmasına rağmen iki farklı mahkemenin iki farklı karar vermiş olması, adil yargılanmaya hukuk güvenliği hakkına açıkça bir müdahale olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

İlk değil

Geçen aylarda Denizli’de tartıştığı oğluna fırlattığı terlik ‘silah’ sayılarak hakkında dava açılan 62 yaşındaki Şenay Güzel’in iki yıldan beş yıla kadar hapsi istenmiti.

Savcı, anne Güzel’in fırlattığı terliği ‘silah’ sayarak ‘kasten basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan iddianame hazırlamıştı. İddianamede, ‘Şenay Güzel’in oğluna terlik fırlattığı, isabet etmediği, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, alınan savunmasında da suçlamayı samimi olarak ikrar ettiği’ belirtilmişti.

Güzel ilk duruşmada beraat etmişti.