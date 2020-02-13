Rusya’da, cezaevlerinden sorumlu kurumda çalışırken şantaj yaparak bir arkadaşından para almakla suçlandığı davada üç yıl hapis cezasına çarptırılan Viktor Sviridov, mahkeme salonunda intihar etti.

Fotoğraf: www.jwforum.net (temsili)

Kurumun ulaşım biriminin başındayken şantaj yaparak 10 milyon ruble (960 bin lira) aldığı belirlenen Sviridov kafasına tabanca dayayarak kendini vurdu. Kanser olduğu belirtilen Sviridov olay yerinde hayatını kaybetti.

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Silahı kendisinin mahkeme salonuna götürdüğü belirtilirken polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Avukatı Grigory Ivanishchev, “Suçsuz bulunacağını tahmin ediyordu. İntihara meyilli bir insan değildi. Maalesef mahkeme çok ağır hasta olduğu gerçeğini gözardı etti” ifadelerini kullandı.