Mahkeme: Polisin kestiği ‘corona’ tedbiri ihlal cezası geçersiz

Adana’da ‘corona’ tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle polisin para cezası verdiği vatandaş mahkemeye başvurdu. Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, cezanın geçersiz olduğuna karar verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre mahkeme, ‘’İdari yaptırım kararı ancak mülki amir tarafından verilebilir. Polis tarafından sadece ihlale ilişkin tespit tutanağı tutulabilir’‘ hükmüne vardı. Bir vatandaşa verilen 789 liralık ceza da bu gerekçeyle iptal edildi.

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Davayı açan avukat Mahmut Akgül kararı şu sözlerle değerlendirdi: “Karar emsal niteliğinde olacaktır. Sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve buna benzer idari para cezalarında kolluğun keyfi uygulama yapamayacağına ilişkindir. Mahkeme salgın süresince polis tarafından kesilen cezaların hukuki olmadığını ortaya koymuştur“.