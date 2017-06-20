Mahkeme, MHP’li muhaliflerin ‘alternatif kongre’sini geçersiz saydı

Mahkeme, MHP’li muhaliflerin genel merkezin itirazına rağmen topladığı tüzük kurultayını yok hükmünde saydı.
MHP’li muhalifler Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ, Koray Aydın, Mustafa Sait Gönen ve Süleyman Servet Sazak, 19 Haziran 2016’da Ankara’da MHP 6’ıncı Olağanüstü Büyük Kongresi’ni toplamıştı.
Kongrede parti tüzüğünün 63’üncü maddesindeki “Olağanüstü toplantılarda seçim yapılamaz” ibaresi değiştirilmişti. Ancak karar genel merkezce kabul görmemişti.
‘Yok hükmünde’
Mahkemeye taşınan kongrenin kaderi belli oldu.
Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, kongredeki kararların iptaline karar vererek tüm kararları yok hükmünde saydı.
Akşener’in bugün çıkacak karara göre parti kurabileceği öne sürülüyordu. Mahkeme kararı, bu ihtimali güçlendirdi.