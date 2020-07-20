Mahkeme, kısıtlama sırasında sokağa çıkan kişiye kesilen 3 bin 150 TL cezayı bin TL’ye düşürdü

Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktığı için 3 bin 150 TL para cezası uygulanan 60 yaşındaki Hikmet İldeniz mahkemeye itiraz etti. Kayseri 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, üst sınırdan verilme nedeni belirtilmediği gerekçesiyle, cezayı bin TL’ye düşürdü.

Fotoğraf: DHA

Merkez Melikgazi ilçesinde oturan İldeniz, kısıtlama uygulanan 25 Nisan’da dışarı çıktı. Polis ekiplerinin çevirdiği İldeniz’e 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

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İldeniz’in hukuki mücadele başlatması sonucunda, Kayseri 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde görülen davaya avukatı İbrahim Kaan katıldı.

Mahkemenin itirazlarını kabul ettiğini belirten Kaan şöyle konuştu: “Mahkeme 3 bin 150’nin 2 bin 150’lik kısmını iptal ederek cezayı en alt sınırdan bin TL olarak düzeltti. Kabahat eylemi için kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru dikkate alınmalıdır. Ceza tayin edilirken, alt sınırdan uzaklaştırılarak üst sınırdan idari para cezası verilmiş. Bunun gerekçesinin belirtilmesi gerekirken, neden üst sınırdan ceza tayin edildiği idari yaptırım kararında belirtilmemiş. Kısaca, iptal sebebi tutulan tutanakta gerekçenin yazılmamasıdır. Bu nedenle mahkeme cezayı alt sınırdan verdi.”