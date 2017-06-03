Mahkeme ‘kırmızı bülten’ istedi: Dink davasında Gülen’e tutuklama kararı

Gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin aralarında ‘FETÖ’nün elebaşı’ olmakla suçlanan Fethullah Gülen’in de bulunduğu 50 sanık hakkında açılan yeni dava, 35 sanıklı ana davayla birleştirildi.

Gülen hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.

Davaya ilişkin üçüncü iddianame, 25 Nisan’da ana davayla birleştirilme talebiyle İstanbul 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş, iki kez iade edildikten sonra kabul edilmişti.

Bir numaralı şüphelisinin Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen olduğun iddianamede, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın da aralarında bulunduğu 5o kişi şüpheli var.

Gülen’e gıyabi tutuklama

AA’nın haberine göre Gülen’in bir numaralı şüpheli olduğu yeni iddianame, aralarında Ogün Samast, Erhan Tuncel, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşkun Çakar’ın bulunduğu 35 sanıklı ana davayla ‘fiili bağlantı ve birlikte yürütülmesinde hukuki yarar bulunduğu’ gerekçesiyle birleştirildi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen ve ‘Hrant Dink’in öldürülmesine nezaret ettiği belirlenen’ İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinden Niyazi Malkoç hakkında soruşturma aşamasında çıkarılan yakalama emirlerinin geri alınmasına hükmetti.

Mahkeme, Gülen ve Malkoç’un haklarındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulundukları, bu nedenle de kendilerine ulaşılamadığı anlaşıldığından sanıkların gıyaben tutuklanmalarını kararlaştırdı.

Dumanlı, Mercan ve Öz’e de yakalama kararı

Mahkeme, Gülen ve Malkoç hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını isteyerek Gülen’in ABD’den, Malkoç’un da Almanya’dan iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’yle yazışma yapılmasına karar verdi.

Öte yandan diğer sanıklar Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Halil İbrahim Koca, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay ve Zekeriya Öz hakkında da birleştirilen dosya üzerinden yakalama emri düzenlenmesine hükmedildi.

Tutukluluk hallerine devam

Mahkeme, ‘mevcut delil durumu, iletişim ve güvenlik kamerası kayıtları, kaçma şüphesi, kuvvetli suç şüphesini oluşturan delillerin yer alması, eylemin niteliği ve yoğunluğu ve bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını dikkate alarak’ bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanıkların isimleri şöyle: Adem Sarıgöl, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, gazeteci Ercan Gün, eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çatışarak yakalanan ve meslekten ihraç edilen yüzbaşı Muharrem Demirkale ile cinayet döneminde çeşitli rütbelerde görevli polis ve jandarma görevlileri Abdullah Dinç, Ahmet Çetiner, Ali Barış Sevindik, Atilla Güçlüoğlu, Bekir Yokuş, Birol Ustaoğlu, Ecevit Emir, Emre Cingöz, Ergün Yorulmaz, Gazi Günay, Hacı Şefik Şimşek, Hüseyin Yılmaz, Metin Balta, Murat Bayrak, Okan Şimşek, Şeref Ateş, Veysel Şahin, Volkan Şahin, Yakup Kurtaran, Yavuz Karakaya, Yusuf Bozca ve Yüksel Avan.

Üye hakim Ömer Karagöl’se bazı sanıkların adli kontrolle serbest bırakılabileceğine dair muhalefet şerhi düştü.