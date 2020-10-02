‘Mahkeme kararıyla’ prenses oldu: Belçika kraliyet ailesinin yeni üyesi

Belçika’nın eski kralı 2’nci Albert’in evlilik dışı ilişkisinden olan 52 yaşındaki kızı Delphine Boël, yedi yıllık hukuki mücadelesini kazandı ve ‘prenses’ oldu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

1999’da Kraliçe Paola’nın hayatını anlatan kitapta iddia ortaya atılmış, sanatçı Boël, 2005’te bir röpotajda kralın kızı olduğunu söylemişti. Ancak yasalar gereği, Kral 2’nci Albert oğlu Kral Philippe’e tahtı bırakana kadar dava açamadı. Temmuz 2013 yılında kral, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahttan çekilince hukuki mücadele başlattı.

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1993’te ağabeyi ölünce tahta çıkan eski kral 2’nci Albert uzun süre iddiaları yalanladı ve DNA testi yaptırmadı. Ancak sonunda mahkeme kararıyla DNA testi yaptırmak zorunda kaldı.

Test sonucunda Boël’in babası olduğu ortaya çıktı. Ocak ayında, kamuoyuna Barones Sybille de Selys Longchamps’la ilişkisi olduğunu ve bu ilişkiden kızı olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Barones Sybille de Selys Longchamps, 2’nci Albert kral olmadan önce, Liege Prensi’yken onunla 18 yıl ilişki yaşadığını söyledi.

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Mahkeme, Boël’in Belçika Prensesi olarak anılmasına karar verdi. Mahkeme kararına göre Boël ve kızı ile oğlu da prenses ve prens unvanına sahip olmanın yanı sıra eski kralın mirasına da ortak olacaklar.

Eski kral, ayrıca, 3.4 milyon avroluk (30.85 milyon lira) mahkeme masraflarını da ödeyecek.

2’nci Albert’in, eski kraliçe Paola’yla evliliğinden, bugünkü kral Philippe’in yanı sıra bir kızı bir oğlu var -Prens Laurent ve Prenses Astrid.