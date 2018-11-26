Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mahkeme kararıyla: Atatürk anıtına baltayla saldıran kadın akıl hastanesinde

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Atatürk anıtına baltayla saldıran Çiğdem B. mahkeme kararıyla İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Saldırı, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. (DHA)

13 Kasım’da Omurtak Caddesi’ndeki Atatürk anıtına baltayla vurup anıtın ayak kısmına zarar veren 30 yaşındaki Çiğdem B., polis tarafından yakalanmıştı. Gözaltına alınan Çiğdem B., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Reklam

Çiğdem B., yeniden gözaltına alınarak tekrar Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, kadının psikolojik tedavi görmesi için hastaneye yatırılmasına karar verdi.

Çiğdem B., kararın ardından polis eşliğinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Reklam

Çorlu başsavcılığı, şüphelinin psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiğini bildirmişti. Açıklamada, “Soruşturma safahatında şüphelinin psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, bu doğrultuda psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle ayrıntılı ve titiz bir şekilde yürütülmektedir” denmişti.

Tekirdağ’da Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı

SON HABERLER

Yalova’da Kaşıkçı operasyonu: Arap işadamının villasında ceset aranıyor

Yalova’nın Samanlı köyünde, bir Arap işadamına ait villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama başlatıldı. Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğu’nda 2 Ekim’de öldürülen Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu halen meçhul. Suudi makamları, cesedin binadan çıkarıldığını savunurken yeri konusunda bilgileri bulunmadığını öne sürüyor. Samanlı köyündeki villaya sabah saatlerinde giden jandarma ve polis ekipleri, eğitimli köpekler ve insansız hava […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...