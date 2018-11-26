Mahkeme kararıyla: Atatürk anıtına baltayla saldıran kadın akıl hastanesinde

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Atatürk anıtına baltayla saldıran Çiğdem B. mahkeme kararıyla İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
13 Kasım’da Omurtak Caddesi’ndeki Atatürk anıtına baltayla vurup anıtın ayak kısmına zarar veren 30 yaşındaki Çiğdem B., polis tarafından yakalanmıştı. Gözaltına alınan Çiğdem B., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Çiğdem B., yeniden gözaltına alınarak tekrar Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, kadının psikolojik tedavi görmesi için hastaneye yatırılmasına karar verdi.
Çiğdem B., kararın ardından polis eşliğinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Çorlu başsavcılığı, şüphelinin psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiğini bildirmişti. Açıklamada, “Soruşturma safahatında şüphelinin psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, bu doğrultuda psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle ayrıntılı ve titiz bir şekilde yürütülmektedir” denmişti.