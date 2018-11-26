Mahkeme kararıyla: Atatürk anıtına baltayla saldıran kadın akıl hastanesinde

Yalova’nın Samanlı köyünde, bir Arap işadamına ait villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama başlatıldı. Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğu’nda 2 Ekim’de öldürülen Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu halen meçhul. Suudi makamları, cesedin binadan çıkarıldığını savunurken yeri konusunda bilgileri bulunmadığını öne sürüyor. Samanlı köyündeki villaya sabah saatlerinde giden jandarma ve polis ekipleri, eğitimli köpekler ve insansız hava […]