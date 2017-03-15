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Mahkeme kararı: Zorunlu din dersinin hukuka aykırılığı açık

 

Antalya’da bir ailenin çocuklarının din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulması için açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Evrensel’den Mahir Doğan’ın haberine göre Alevi bir aile Muratpaşa kaymakamlığına başvurarak çocuklarının din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulmasını istedi. Kaymakamlık ise dersin zorunlu olduğunu belirtti..

Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma talebiyle dava açan aile, dersin nesnel ve çoğulcu bir içerikle işlenmediğini, müfredatın tarafsız olmadığını, inançlarına ve felsefi görüşlerine aykırı biçimde din eğitimi verilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu ifade etti.

Mahkeme, “Dava konusu işlemin uygulanması durumunda, davacı açısından telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına neden olunacağı açıktır” derken, zorunlu din dersi için de ‘hukuka aykırılığı açık’ ifadesini kullandı.

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