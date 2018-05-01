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Yaramazlara biraz batar!

Mahkeme kararı: Öğrencisine cinsel içerikli mesaj gönderen öğretmen eski eşine 20 bin lira ödeyecek

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Konya’da boşanma davası sürerken öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan lise öğretmeni, eski eşine 20 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Fotoğraf: Reuters

Bir lisede İngilizce öğretmeni olan D.D., kendisi gibi öğretmen olan eşiyle boşanma davası sürdüğü sırada iddiaya göre, erkek öğrencisiyle yakınlaşmaya başladı.

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Telefonlaşmaların ardından D.D., ‘müstehcen yazışmalar’ yaptığı öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi.

Durumu fark eden eş, önce öğrenciyi uyardı, ardından da ‘boşanma davaları sürdüğü sırada eşinin kendi kişisel haklarına saygısızlık yaptığını, edep dışı davranışta bulunduğunu, sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini’ söyleyerek aile mahkemesine başvurdu.

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D.D. ise mahkemede eşinin kendisiyle ilgilenmemesi ve şiddet uygulaması sonrasında yazışmaları yaptığını anlattı. D.D., bu nedenle eşinden tazminat da talep etti.

Aile mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak D.D.’nin talebini reddetti. Mahkeme, D.D.’nin, öğretmen eşine 20 bin lira tazminat ödemesine de karar verdi.


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