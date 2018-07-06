Fenerbahçe’nin kupasını almaya çalışan Trabzonsporlu zararı karşılayacak

Mahkeme heyeti, Fenerbahçe’nin şampiyonluk kupasını müzeden alıp kaçmaya çalışan Trabzonspor taraftarından müzedeki zararı ödemesini istedi.

Trabzonsporlu 38 yaşındaki Halit Şahin, 11 Ocak 2017’de “Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz” diye bağırarak Fenerbahçe’nin Kadıköy Şükrü Saracoğlu’ndaki müzesinde bulunan 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını alıp kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Amacının hırsızlık olmadığını söyleyen Şahin, takımına yapılan haksızlıkları ve unutulan ‘kupa konusu’nu gündeme getirmek için böyle bir ‘eylem’ yaptığını söylemişti.

Şahin hakkında ‘mala zarar verme’ ve ‘nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçlarından iki yıl üç aydan 11 buçuk yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

‘Amacım protestoydu’

İstanbul Anadolu 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın bugün ilk duruşması görüldü.