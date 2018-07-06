Fenerbahçe’nin kupasını almaya çalışan Trabzonsporlu zararı karşılayacak

Mahkeme heyeti, Fenerbahçe’nin şampiyonluk kupasını müzeden alıp kaçmaya çalışan Trabzonspor taraftarından müzedeki zararı ödemesini istedi.
Trabzonsporlu 38 yaşındaki Halit Şahin, 11 Ocak 2017’de “Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz” diye bağırarak Fenerbahçe’nin Kadıköy Şükrü Saracoğlu’ndaki müzesinde bulunan 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını alıp kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
Amacının hırsızlık olmadığını söyleyen Şahin, takımına yapılan haksızlıkları ve unutulan ‘kupa konusu’nu gündeme getirmek için böyle bir ‘eylem’ yaptığını söylemişti.
Şahin hakkında ‘mala zarar verme’ ve ‘nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçlarından iki yıl üç aydan 11 buçuk yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
‘Amacım protestoydu’
İstanbul Anadolu 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın bugün ilk duruşması görüldü.
Duruşmaya tutuksuz sanık Şahin ve avukatı Tolga Altuntaş katıldı. Fenerbahçe’yi ise Abdurrahim Erol temsil etti.
Şahin, daha önce söylediği gibi amacının hırsızlık olmadığını belirterek “Protesto amacıyla yapmıştım. Ben suçsuzum. Beraatime karar verilmesini istiyorum” dedi.
Mahkeme, zararın karşılanmasını istedi
Avukat Tolga Altuntaş da müvekkilinin üzerine atılı hırsızlık suçunun maddi unsurlarının oluşmadığını, bu nedenle beraat verilmesi gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe’nin avukatı Abdurrahim Erol, şikayetlerinin sürdüğünü belirtti.
Mahkeme, kupa alınmaya çalışırken oluşan zararın ödemesi için sanığa bir dahaki duruşma gününe kadar süre vererek duruşmayı erteledi.
‘Kupa çalındı, doğru’
Sanık Trabzonspor taraftarı, adliye önünde gazetecilere, “Kupa çalınmıştır, doğrudur. Ama çalan kişi ben değilim. Bize ait olanın mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Haklı olduğumuz davada sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.
Altuntaş da “Bizim amacımız burada bir kupa çalmak değil. O kadar güvenliğin içerisinde alıp götürmek mümkün değil zaten” diye konuştu.