Mahkeme kararı: Anneanne, torunlarının, anne ve babasından izin almadan paylaştığı fotoğraflarını Facebook’tan silecek

Hollanda’da bir mahkeme, torunlarının fotoğraflarını, anne ve babasından izin almadan paylaşan bir anneannenin, o kareleri Facebook ve Pinterest’ten silmesi gerektiğine hükmetti. Hakim, kararını açıklarken Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne işaret etti.

Fotoğraf: Reuters

Çocukların annesi, ondan ve eşinden izin almadan fotoğrafları paylaşan annesinden o kareleri silmesini rica etti. Ancak, anneanne defalarca tekrarlanan bu ricayı kabul etmeyince anne-kız mahkemelik oldu. Hukuki mücadeleyi çocukların annesi kazandı.

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Mahkeme kararına göre anneanne, fotoğrafları silmediği her gün için 50 avro (370.89 lira) ceza ödeyecek. Eğer yeni fotoğraflar paylaşırsa onlar için de günde 50 avro ceza ödemek zorunda kalacak.

Britanya’daki Decoded Legal adlı, bilişim ve teknoloji hukuku alanında hizmet veren hukuk bürosunda çalışan avukat Neil Brown, kararı BBC’ye şöyle değerlendirdi: “Sanırım hakimin kararı fazla düşünmeden sosyal medyada fotoğraf paylaşanlar için sürpriz olmuştur. Paylaşım yaparken bir kez daha düşünmelerine neden olacaktır.”

Mahkeme kararında, Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün ‘bireysel’, ‘hane içine dahil’ verileri kapsamadığı ancak fotoğrafları sosyal medyada paylaşmanın çok geniş bir kitleye servis etmek anlamına geldiği için silinmeleri gerektiğine vurgu yapıladı. Özellikle Facebook’ta, fotoğrafların, ‘üçüncü şahısların’ eline geçebileceğinin altını çizildi.