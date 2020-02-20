Mahkeme, Jägermeister’in logosonun ‘Hıristiyanlar’ı ‘rencide etmediğine’ hükmetti

İsviçre’de bir mahkeme, Jägermeister içkisinin logosunun Hıristiyanları rencide edici nitelikte olmadığına karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

İsviçre Federal Telif Hakları Enstitüsü, Alman içki markasının kozmetik ve eğlence sektörlerinde bu logoyu kullanmasını ‘Hıristiyanları rencide edebilir’ gerekçesiyle engellemişti.

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İsviçre’deki federal mahkeme ise kurumu haksız buldu.

Mahkeme gerekçe olarak, insanların çoğunun geyik ve haç sembolünü psikoposla değil içkiyle bağdaştırmasını gösterdi. Yargıçlar, Jägermeister’in bu sembolü onlarca yıldır kullandığını ve böylece sembolün ‘dini karakterinin artık zayıfladığına’ hükmetti.

Kararla birlikte, Jägermeister İsviçre’de artık logosunu markanın kendi promosyon faaliyetlerinden ‘kozmetik, cep telefonu veya telekomünikasyon servislerine’ kadar her alanda kullanabilecek.

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İçkinin logosu, ‘Ardenler Havarisi’ olarak bilinen Aziz Hubertus’un 8’inci yüzyılda boynuzları arasında haç ortaya çıkan bir geyik gördükten sonra Hıristiyan olduğuna yönelik inanca gönderme yapıyor.