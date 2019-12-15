Mahkeme: İşçi tazminatında SGK değil gerçek ücret esas alınsın

Yargıtay 21’inci Hukuk Dairesi, alacak ve tazminat davasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen değil, işçiye gerçekte ödenen ücretin esas alınmasına karar verdi.

İHA’dan Süleyman Aydın’ın haberine göre iş kazasında gözünü kaybeden işçi, işyerine tedbir almadığı için 110 bin liralık maddi, 35 bin liralık da manevi tazminat davası açtı.

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İşveren, mahkemenin davayı kısmen kabul etmesi kararını temyiz etti. Yargıtay 21’inci Hukuk Dairesi de milyonlarca işçiyi ilgilendiren davada görüş bildirdi.

Yargıtay, daha az vergi ve sigorta primi ödemek için zaman zaman SGK’ya yansıtılan ücretin, gerçeğinden az olabildiğini ifade etti. Kararda Yargıtay’ın, gerçek ücretin SGK’da görünen ücretten farklı olduğunu kabul ettiği kaydedildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Somut olayda hakkaniyete uygun maddi tazminatın tespiti açısından sigortalının yaptığı iş, yaşı ve kıdemi belirtilmek suretiyle TÜİK’den, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işin yapıldığı yerdeki ilgili meslek odalarından sigortalının yaptığı işe karşılık alabileceği emsal ücretin sorularak, kazalı işçinin gerçek ücretini tereddütsüz olarak belirlenmeden ve davacının sendika üyesi olup olmadığı açıklığa kavuşturulmaksızın şahit beyanları dikkate alınarak asgari ücretin 3,75 katı üzerinden yapılan hesaba itibarla maddi tazminata hükmedilmesi hatalı olmuştur. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir.”