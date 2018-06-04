Mahkeme ‘ifade özgürlüğü’nü hatırladı: 10 yıl hapsi istenen Baluken beraat etti

Başka bir dosyadan hakkında verilen hapis cezası onanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 2012 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle açılan davadan beraat etti. Mahkeme, Baluken’in sözlerini ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirdi.

Baluken’e yerel mahkemenin verdiği 16 yıl sekiz aylık hapis cezasının dokuz yıl iki aylık bölümü geçen 23 Mayıs’ta kesinleşmişti.

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Baluken hakkında, Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) Elazığ il örgütünün 2012 yılında gerçekleştirdiği 2’nci olağan kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle de dava açılmıştı.

Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Deniz Tekin’in haberine göre Elazığ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘suçu ve suçluyu övmek’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ iddialarıyla suçlanan Baluken’in 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, Baluken’in 2012 yılında yaşanan güncel ve siyasal olaylar, Kürt sorunun demokratik çözümü ve PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride ilişkin yaptığı konuşma suç unsuru olarak gösterildi.

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Savcı beraatını talep etti

Baluken ve avukatı Reyhan Yalçındağ mahkemede yaptıkları savunmada, suçlama konusu konuşmanın düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında herhangi bir suç unsuru taşamadığını belirterek beraat talep etti.

Duruşma savcısı da davanın esası hakkında verdiği mütalaasında Baluken’in sözleri dikkate alındığında, siyasetçi olması nedeniyle sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, bu nedenle üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatını talep etti. Mahkeme de, Baluken hakkında beraat kararı verdi.

Mahkeme emsal oluşturacak nitelikteki gerekçeli kararında, Baluken’in yaptığı konuşmanın, ‘şiddete çağrı’, ‘tahrik ve teşvik edici ya da silahlı direnişe ve isyana davet’ şeklinde insanda saldırgan duygular oluşturacak biçimde anlamsız bir nefret yaratarak şiddetin doğmasına uygun bir ortamı kışkırtacak nefret söylemi içermediğini vurguladı.

Baluken’in dava konusu yapılan konuşmasının bütünün Yargıtay içtihatlarınca kabul edilen ifade özgürlüğü standartları kapsamı içinde kaldığına hükmeden mahkeme, HDP’li vekilin üzerine atılı eylemin kanunda da suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatına karar verildiğini kaydetti.