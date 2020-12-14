Mahkeme heyetine sosyal medyadan tepki gösteren avukata soruşturma

Aksaray’da, eşine şiddet uyguladığı, üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Can Emrah S.’nin tutuklanma talebini reddeden mahkeme heyetine, sosyal medyadan tepki gösteren avukat Çağrı Ayhan Şenel hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

İlk eşinden boşanan A.S., 2009 yılında Can Emrah S. ile ikinci evliliğini yaptı. A.S., geçen yıl kasım ayında, eşinin kendisine şiddet uyguladığı, ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki kızı E.Ç.’ye de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu.

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A.S. ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka bir kente yerleşti. A.S., ifadesinde eşinin kızına cinsel istismarda bulunduğunu, buna karşı çıktığı için kendisine de şiddet uyguladığını söyledi. Psikolog gözetiminde ifadesi alanın E.Ç. de üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı.

İlk duruşma 5 Ocak’ta

Gözaltına alınan Can Emrah S. suçlamaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan üvey baba hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianameyi kabul eden Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 5 Ocak 2021 tarihine gün verdi.

A.S.’nin avukatı Şenel, mahkemeye başvurarak sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti. Avukat, tekrar mahkemeye başvurarak yurt dışına çıktığını iddia ettiği sanığın yerinin tespiti için tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, bu talebi de kabul etmedi.

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‘Bir şey olursa sorumlusu onlar’

Şenel bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi: “Buradan açık açık ilan ediyorum; Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin üyeleri alenen ve bile bile kanuna aykırı davranıyorlar, suç işliyorlar. Bir çocuğun hayatından mesuller ve yarın o çocuğa, onun annesine bir şey olursa bunun sorumlusu ceza mahkemesi heyetidir.”

Aksaray 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, paylaşım üzerine avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Heyet davadan çekildi

Heyet, ‘yargılamanın hakkaniyet ve adil yargılama ilkesi çerçevesinde yürütülemeyeceğini’ belirterek davadan çekildi.

Mahkeme, dosyayı incelemesi ve bir karara varması için üst mahkeme olan Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Dosyayı inceleyen Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, mahkeme başkanı olan hakimin çekilme talebinin uygun olduğu, ancak heyetteki diğer iki üyenin çekilme talebinin kabul edilmediğine hükmetti.

Şenel hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

‘Mahkemenin bunlarla uğraşmasını anlamıyorum’

Talimatla savunma vermesi istenen Şenel şunları söyledi: “Hakimin şikayet dilekçesini göremedim, ne ile suçlandığımı da bilmiyorum. İsnat edilen suçu bilmeden beyanlarımı sunmamı istemişler. Ayrıca mahkeme başkanı çekilmişken; taleplerimizi reddeden hakimler görevlerine devam ediyorlar. Biz diğer hakimlerin de tarafsızlığını yitirdiklerini düşünüyoruz. Mahkemenin bir çocuğun mağduriyetini gidermesi gerekirken bunlarla uğraşmasını da açıkçası anlamıyorum.”