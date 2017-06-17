Mahkeme görmezden geldi: Berberoğlu, aynı gün başka gazetecilerle de görüşmüş

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu MİT TIR’ları görüntülerini gazeteci Can Dündar’a verdiği iddiasıyla tutuklatan mahkeme, suç tarihi olarak kabul ettiği güne ait birçok telefon görüşmesini görmezden geldi.

Dönemin Cumhuriyet gazetesi yayın yönetmeni Dündar, ‘Tutuklandık’ isimli kitabında MİT TIR’larına ait görüntüleri kendisine 27 Mayıs 2015’te solcu bir vekilin getirdiğini yazmıştı. Bunun üzerine telefon kayıtlarını incelemeye alan İstanbul başsavcılığı Dündar’ın o gün Berberoğlu’yla görüştüğünü saptamıştı.

İddianamede Dündar’ın Berberoğlu’yla 27 Mayıs 2015’te saat 14.32’de 21 saniye boyunca görüştüğü belirtilirken, CHP’li vekilin Cumhuriyet gazetesine yakın bir noktada bulunduğu ve görüntüleri Dündar’a flaş bellekle teslim ettiği aktarılmıştı.

Berberoğlu’nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar da Eylül 2016’da İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamada Berberoğlu’nun telefon baz bilgilerinin yer aldığı HTS kayıtlarının getirilmesini istemişti.

Berberoğlu başka gazetecileri de aramış

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre mahkeme dosyasına giren HTS kayıtları, 27 Mayıs 2015’te Berberoğlu’nun başka gazetecilerle de iletişim kurduğunu ortaya koydu. HTS kayıtlarına göre Berberoğlu o gün, Hürriyet gazetesi adına kayıtlı telefon numaralarıyle yedi, Sözcü gazetesiyle üç, gazeteci Şirin Payzın’la dört, Doğan TV’yle de iki kez iletişim kurdu.

Mahkeme, Berberoğlu’nun mesaj alıp gönderme, aranma ve arama şeklinde gerçekleşen yaklaşık 100 irtibatı arasında Dündar’ın kullandığı belirtilen Ko Medya A.Ş. adına kayıtlı telefon numarasını aramasını ise yöneltilen suçlamaya delil gösterdi.

Dündar da başka milletvekilleriyle de görüşmüş

Öte yandan devam eden günlere ilişkin HTS kayıtları, o dönem henüz milletvekili olmayan ve Haziran 2015 seçimlerinde aday olduğu için çalışma yürüten Berberoğlu’nun NTV’den Nermin Yurteri, Sabah Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, CNN Türk’ten CEO Barış Tümay, Kanal 7/Ülke TV/Yeni Şafak’tan Mehmet Acet, Yeni Akit gazetesinden Hasan Karakaya, Hürriyet’ten Deniz Zeyrek, Okan Konuralp, Şükrü Küçükşahin ve Sefer Levent ile de irtibatı olduğunu da gösterdi.

Soruşturma dosyasında yer alan gazeteci Can Dündar’a ait HTS kayıtları da, kitabında belirttiği 27 Mayıs 2015’te Berberoğlu’nun dışında, HDP’li Sırrı Süreyya Önder, CHP’li Rıza Türmen ve eski milletvekili Zülfü Livaneli’yle de iletişim kurduğunu da gözler önüne serdi.