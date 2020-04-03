Mahkeme ‘gar ihalesi’ni iptal etmedi, İBB Danıştay’a gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının bazı bölümleri için yapılan ihalenin iptali isteminin mahkeme tarafından reddedildiğini, Danıştay’a gidileceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Belediye, iki garın 29 bin metrekarelik depolarının kültür sanat etkinlikleri için 15 yıllığına kiralanmasını içeren ihaleden elenmiş, bunun üzerine İBB’nin şirketleri yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştı. İstanbul 11’inci İdare Mahkemesi, ocak ayında ihalenin durdurulması talebini reddetmişti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) 4 Ekim 2019’daki ihalesine, Kültür A.Ş., Medya A.Ş., Metro İstanbul ve İSBAK A.Ş.’den oluşan ortak girişim grubuyla katıldıklarını dile getirdi.

İBB başkanı şöyle devam etti: “Bu iki tarihi alanın işletme hakkının öncelikle İBB’de olması gerektiğini, mevzuatın ihale açılmadan da iki kamu kurumu arasında, belediyemize böyle bir devir işlemine olanak verdiğini söylemiştim. Ancak TCDD, bütün bu söz ve taleplerime rağmen ihaleye gitti. İBB iştiraki dört büyük şirketimizin de katıldığı ihalede, zarflar açıldı, teklifler değerlendirildi ve ihale, ortak girişim grubumuz ile bir firma, pazarlık aşaması olan ikinci aşamaya çağrılmak üzere, 15 gün sonraya ertelendi. Ama ne ilginçtir ki; ‘saçma’ diyeceğimiz gerekçelerle pazarlık aşamasına, ortak girişim grubumuz çağrılmadı. Bu tarihi alanların kullanımı 10 bin lira sermayeli, sadece 10 bin lira sermayeli üç yıllık bir şirkete verildi. Kim olduğu belli değil.”

İmamoğlu, hukuk mücadelesi başlattıklarını, İstanbul 11’inci İdare Mahkemesi’nin iptal istemiyle açılan davada ikiye karşı bir oyla taleplerini reddettiğini ifade etti. İBB başkanı, “Kararı Danıştay’a taşıyarak, İstanbul’un hakkını orada da arayacağız” dedi.