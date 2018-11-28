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Yaramazlara biraz batar!

Mahkeme fazla buldu: TFF, Terim’e 7,7 milyon lira daha az ödeyecek

Mahkeme, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e ödeyeceği tazminat bedelinde indirime gitti.

Fotoğraf: DHA

Galatasaray’dan önce milli takımı çalıştıran Terim’in görevi, bir kavgaya karışmasının ardından son bulmuştu.

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Terim’e erken fesih bedeli olarak 12 milyon 950 bin lira ödenmesine karar verilmiş, TFF ise buna itiraz ederek indirim istemişti.

Mahkeme çok buldu

TFF’nin başvurusu üst mahkeme tarafından değerlendirildi.

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Mahkeme, Terim’in tazminatında ‘hakkaniyet indirimi’ yaparak toplamda 5 milyon 250 bin lira ödenmesine karar verdi.

TFF 7,7 milyon liralık bir yükten kurtulmuş oldu ancak bu karar da kesin değil. Taraflar, kararı iki hafta içerisinde Yargıtay’a taşıyabilecek.

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