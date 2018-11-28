Mahkeme fazla buldu: TFF, Terim’e 7,7 milyon lira daha az ödeyecek

Mahkeme, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e ödeyeceği tazminat bedelinde indirime gitti.

Galatasaray’dan önce milli takımı çalıştıran Terim’in görevi, bir kavgaya karışmasının ardından son bulmuştu.

Reklam

Terim’e erken fesih bedeli olarak 12 milyon 950 bin lira ödenmesine karar verilmiş, TFF ise buna itiraz ederek indirim istemişti.

Mahkeme çok buldu

TFF’nin başvurusu üst mahkeme tarafından değerlendirildi.

Reklam

Mahkeme, Terim’in tazminatında ‘hakkaniyet indirimi’ yaparak toplamda 5 milyon 250 bin lira ödenmesine karar verdi.

TFF 7,7 milyon liralık bir yükten kurtulmuş oldu ancak bu karar da kesin değil. Taraflar, kararı iki hafta içerisinde Yargıtay’a taşıyabilecek.