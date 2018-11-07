Mahkeme ertelendi, erişim engeli çıkmadı ama taksiciler zafer ilan etti: Uber bitmiştir

Taksiciler ile Uber arasında, Uber’in erişiminin engellenmesi için görülen davada bilirkişilere disiplin cezası verildi. Dava ertelenirken taksiciler şimdiden Uber’e karşı zafer ilan etti.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Birleşik Taksiciler Derneği, cep telefonu uygulamasıyla ulaşım hizmeti veren Uber’e erişimin engellenmesi ve ‘haksız rekabetin tespiti’ için dava açmıştı.

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Davanın duruşması bugün Çağlayan adliyesindeki İstanbul 10’uncu Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti, yaklaşık yedi aylık sürede düzenlenen bilirkişi raporunda, açık görevlendirmeye rağmen istenilen hususlarda hiçbir cevaplama ve görüş belirtmeksizin sadece tarafların dilekçelerinin özetlendiğini kaydetti.

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Duruşmada, bilirkişiler hakkında disiplin cezası verilmesi ve altı ay süreyle geçici olarak bilirkişi listelerinden çıkarılmaları için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişi Kurulu’na ihbarda bulunulmasına karar verildi.

Ayrıca bilirkişilerin aldıkları ücretlerinin iade etmelerine de hükmedildi. Heyet, yeni bir bilirkişi heyetinden rapor aldırılması için taraflar arasındaki karşılıklı cevap verme sürecinin tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.

Herhangi bir erişim engelinin çıkmadığı duruşma 20 Şubat’a ertelendi ancak adliye önünde konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu kararın lehlerine olduğunu dile getirdi.

Taksiciler: Uber bitmiştir

Aksu, iki derneğin davasının birleştirildiğini, kendilerinin davalarının ayrılmasını istediğini, mahkemenin de bunu kabul ederek yeni heyet oluşturulması için duruşmayı ertelediğini kaydetti.

“Üç ay zaman aşımına uğradık ama sakın üzülmeyin… Gelişmeler tamamen lehimize” diyen taksici derneği başkanı, Ulaştırma Bakanlığı ve büyükşehir belediyesinin Uber’in taksicilik yapamayacağına dair kararının olduğunu söyledi.

Aksu, şöyle devam etti: “İçişleri Bakanlığı’mızın kararıyla Uber arabaları bağlanıyor. Bugün itibariyle otoparklarda 670 tane araçları bağlandı. Bundan sonra da biz emniyetle bu işin takipçisi olacağız. Taksilerimiz İstanbul halkına en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecek. Sakın duruşma tarihine kadar korsan taşımacılık yapanlarla diyaloğa girmeyin, sabırlı olun. Davamız bitmek üzere, biz haklıyız. Uber bitmiştir.”

Uber: Olumsuz karar çıkmadı

Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Makriso ise Uber adına şunları söyledi: “Dava ertelendi, hakkımızda herhangi bir olumsuz karar çıkmadı. Dernek olarak müdahil olma talebimiz kabul edildi. Bundan sonra duruşmalarda bizim de sesimiz yankılanacak. Biz mülki amirimiz olan valimize nizami bir şekilde toplanma talebinde bulunduk ancak kabul görmedi. Geçen sefer devletimizi sokakları savaş alanına çevirmekle tehdit eden karşı taraf bugün de mülki amirimizi hiçe sayarak Çağlayan’da korsan gösteri düzenledi. Bunun için savcılarımızı göreve davet ediyoruz.”