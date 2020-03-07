Mahkeme ekmeği ucuz satan fırıncıyı ‘haksız’ buldu

Mahkeme, Erzurum Fırıncılar Odası’nın, 200 gramlık ekmeği odalar birliğince onaylanan fiyat olan 1 lira yerine, 75 kuruşa sattığı için dava ettiği fırıncıyı, ‘haksız’ buldu.

Fotoğraf: DHA

Erzurum Fırıncılar Odası, Palandöken ilçesinde fırını bulunan Fatih Yıldız’ın, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce onaylanan 200 gram ekmeğin 1 liraya satılacağı yönündeki tarifeye uymayarak, aynı gramajdaki ekmeği 75 kuruşa sattığını tespit etti. Oda, ‘haksız rekabet teşkil ettiği’ gerekçesiyle Yıldız’a ihtarname çekti. Yıldız, ekmeği 75 kuruştan satmaya devam edince oda, Asliye Ticaret Mahkemesi’nde, ‘haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi’ istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, Yıldız’ın satış tarifesinin ve maliyetinin altında ekmek satışı yapmasının diğer üyelerinin mağduriyetine yol açtığı vurgulandı.

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Yıldız, mahkemeye sunduğu dilekçesinde şehrin birçok noktasında ekmeğin 75 kuruştan satıldığını savunarak şu ifadelere yer verdi: “Oda, büyük işletmelere yönelik aynı durumu göz ardı etmekte, küçük esnaf olarak ve şahsi husumet yaşadıkları işletmelere böyle eylemlerde bulunmaktadır. İşletmem tamamıyla makine sistemi ile çalışan, kira ve işçi gideri olmayan bir işletme olması, maliyeti düşük olması nedeniyle ekmeği 1 haftalığına 75 kuruştan sattım”.

Aykırı eylemde bulunanlara tazminat davası açılacak

Erzurum Fırıncılar Odası’nın avukatı Özkan Erduman kararla ilgili şu bilgileri verdi: “Tazminat hakkımızı saklı tuttuk. Şimdilik haksız rekabetin önlenmesine yönelik bir karar verildi. Verilen karar Fırıncılar Odası tarafından tüm üyelerine duyurulacak. Karara rağmen, aykırı eylemlerde bulunanlar hakkında tazminat davaları açılacaktır”.