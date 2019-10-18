Mahkeme booking.com’un haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti

Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren 29 Mart 2017’de durdurulan Booking.com’a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı ‘haksız rekabetin tespiti’ davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek Booking’in haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

Mahkeme, Booking.com’un haksız rekabete neden olan sözleşmedeki aykırılıkları gidermesi halinde ihtiyati tedbirin kaldırılmasına da hükmetti. 500 bin TL teminat yatırması halinde www.booking.com’a erişilebilecek.

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Booking avukatları davanın reddini talep etti

Davacı TÜRSAB avukatları, davanın kabülünü talep ettiler. Davalı Booking avukatları ise davanın reddini talep etti. Davaya katılanlardan Ramada’nın avukatı, “İhtiyati tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz. 2.5 yıl süren tedbir nedeniyle müvekkilim otelin zararı 2 milyon avro’dan fazladır” dedi.

Booking’e Türkiye’den erişim haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle 29 Mart 2017’de engellenmişti.

Otel İmbat A.Ş. ve Oden İnş. avukatları ise ihtiyati tedbirin kaldırılmasını, davanın reddini ve tedbir nedeniyle uğradıkları zararlara ilişkin yasal haklarını saklı tuttuklarını belirtti.

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Mahkeme: Haksız rekabet var

Mahkeme, davayı kabul ederek haksız rekabetin oluştuğuna karar verdi.

Booking.com’un faaliyetlerinin ‘seyahat acenteliği’ faaliyeti olduğunu tespitine karar veren mahkeme, davalıların vergi ödemeyerek, iş yeri açmak için gerekli izinleri almayarak ‘dijital ve sabit işyeri’ açma yoluyla faaliyette bulunarak ve idari ve hukuki denetimlerden kaçınarak denetlenmelerini engellemek suretiyle iş şartlarına uymadığına hükmetti.

‘En iyi fiyat’ reklamları kaldırılacak

Mahkeme, Booking.com’un otellerle imzalamış olduğu sözleşmelerden, ‘en iyi fiyat garantisi’, ‘minimum tahsisat’, ‘geniş MFN‘ (sözleşmelerde kullanılan en çok kayrılan ülke/müşteri şartı), ‘fiyat kontenjan paritesi’ne ilişkin haksız rekabete neden olan hükümlerin çıkarılmasına karar verdi.

www.booking.com sitesinden ve tüm online uygulamalardan haksız rekabete neden olan reklamların da kaldırılmasına hükmedildi.

500 bin lira teminat karşılığında siteye yeniden erişilebilecek

Mahkeme, TÜRSAB tarafından 500 bin TL teminat yatırılarak booking.com internet adresinin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbirinde şuna hükmetti: “Haksız rekabete neden olan eylemlerin faaliyetinin tamamen sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte olmaması, haksız rekabete neden olan aykırılıkların giderilmesi yoluyla engellenebileceği gözetilerek ölçülülük ilkesi gereğince davalı Booking.com tarafından mahkeme kasasına 500 bin TL nakdi teminatın veya kesin-süresiz teminat mektubunun yatırılması halinde ihtiyati tedbirin kaldırılması.”

Tarafların, bu karara iki hafta içerisinde istinaf mahkemesi nezdinde itiraz hakkı bulunuyor.