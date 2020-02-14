Mahkeme binasını basıp çete liderini kaçırdılar

Orta Amerika ülkesi Honduras’ta, MS-13 adlı çetenin lideri Alexander Mendoza yargılandığı mahkeme binasını basan silahlı adamları tarafından kaçırıldı. Asker ve polis üniforması giyen çete üyeleriyle polis arasında çatışma çıktı. Dört polis memuru bir çete üyesi öldü; üç polis yaralandı.
MS-13’ün Orta Amerika’nın en tehlikeli çetelerinden biri olduğunu vurgulayan polis teşkilatı, El Progreso kentindeki mahkemeye duruşma için giden Mendoza’yı kaçıranların 20 kişi olduğunu açıkladı.
Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández, Mendoza’nın yakalanmasını sağlayacak bilgi paylaşana 2 milyon lempira (491 bin lira) ödül verileceğini söyledi.
Yerel basınında, ikinci kattaki duruşma salonunun girişinde bekleyen Mendoza’nın adamları tarafından kaçırılarak kapıdaki araca binip kaçtığı anların görüntüleri paylaşıldı.