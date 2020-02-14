Mahkeme binasını basıp çete liderini kaçırdılar

Türkiye genelinde konut satışları 2020 ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.8 oranında artarak 113 bin 615 oldu. Konut satışlarında İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18.7 ile en yüksek paya sahip oldu. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 546.1 oranında artış göstererek 42 bin 237 oldu.