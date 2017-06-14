Berberoğlu kaçar diye tutuklanmış!

Mahkeme, MİT TIR’ları davasında eski gazeteci CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanma kararını ‘kaçma şüphesi’ gerekçesiyle verdi.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme kararı madde madde şöyle:

* Berberoğlu hakkındaki ‘silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlaması ayrılarak başka bir davada görülecek. Berberoğlu o davada Can Dündar ve Erdem Gül’le birlikte yargılanacak.

* Berberoğlu’na ‘siyasi ve askeri casusluk maksadıyla‘ devletin gizli belgelerini verdiğinin sabit olması gerekçesiyle önce müebbet hapis cezası verildi, ardından takdir indirimiyle 25 yıla çevrildi.

* CHP’li vekil seçme, seçilme ve siyasi haklarından yoksun bırakıldı.

* Mahkeme, Yargıtay kararı beklenmeden Berberoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi. Karar Berberoğlu’nun ‘kaçacağı ve saklanacağına dair somut emarelerin bulunması’na bağlandı.

* Davacı MİT ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mahkeme ücreti olarak 3 bin 960’ar lira ödemesi istendi.

Kararın tam metni şöyle: