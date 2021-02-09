Mahkeme, Berberoğlu hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi

CHP’li Enis Berberoğlu’yla ilgili dün, yeniden yargılama ve infazın durdurulması kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, mevzuat, karar ve iddianameyi ekleyerek hazırladığı fezlekeyi gereğinin takdiri için TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre fezlekede, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında iki kez ‘hak ihlali’ kararı verdiği Berberoğlu’yla ilgili dava süreci anlatıldı.

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Fezlekede, Berberoğlu hakkında verilen kararın Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 20 Eylül 2018 tarihli kararıyla kesinleşmesi ve yeniden yargılama kararı verilmesi sebebiyle kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Yargılama sürecinde yeniden milletvekili olan Berberoğlu hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 223/8. maddesi uyarınca durduğuna yer verildi.

Mahkemenin, kararın bir suretinin bilgi amaçlı olarak TBMM Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdiği de vurgulanan fezlekede, atılı suçlarla ilgili mevzuat bilgileri (suçun TCK’deki karşılığı), iddianame ve mahkemece alınan ilgili kararların da fezlekeye eklendiği kaydedildi.

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Fezlekede, şu ifadeler kullanıldı:

“Hakkında ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama’ suçundan yargılama yapılmakta iken milletvekili olması sebebiyle yargılamasının CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca durmasına karar verilen sanık Enis Berberoğlu hakkında yargılamaya devam olunmasının, Anayasa’nın 83/2. maddesi uyarınca TBMM’nin adı geçen milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına bağlı olduğu anlaşılmakla TBMM’nin takdirlerine tevdi olunmak üzere fezleke ve ekindeki dava dosyası sunulmuştur. Gereğinin takdir ve ifası için arz olunur.”

Dava süreci

Durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada beş yıl 10 ay hapis cezası alması üzerine Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştü. Berberoğlu, salgın önlemleri kapsamında tahliye edilmişti.

AYM Genel Kurulu, 17 Eylül 2020’de Berberoğlu’nun ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine hükmetmişti.

AYM kararına direnen İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Ekim 2020’de Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Berberoğlu’nun avukatları, 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı reddeden mahkeme, istinaf mahkemesini işaret etmişti.

Berberoğlu’nun avukatları, bu gelişme üzerine, bir kez daha AYM’ye başvurarak yerel mahkemenin AYM’nin ilk ihlal kararına uymamasının hak ihlaline neden olduğunu belirtmişti.

AYM, 21 Ocak’ta ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

İstanbul başsavcılığı, dün, AYM kararlarının bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek yeniden yargılama istemişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun üzerine Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebinin kabulü ve infazın durdurulmasına karar vermişti. Mahkeme, ayrıca, Berberoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak sanık hakkında fezleke düzenlenmesinin istenmesine karar vermişti.