Mahfi Eğilmez: ‘Geniş işsizlik’ oranı yüzde 23

Eski Hazine müsteşarı ve iktisatçı Mahfi Eğilmez, işsizlik oranına iş aramayanlar ve mevsimlik işçiler eklendiğinde ‘geniş işsizlik‘ oranının yüzde 23,1 olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Eğilmez, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı istihdam ve işsizlik verilerini değerlendirdiği yazısında verilerin yanlış hesaba dayandığı için ‘yapay‘ olduğunu kaydetti.

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Eğilmez şunları kaydetti: “Türkiye için gerçek işsiz sayısı geniş işsizlik olarak tanımlanan başlık altında toplananların sayısıdır. Tabloya göre bunu hesaplamak için resmi işsiz sayısına çalışmaya hazır olduğu halde iş aramayanlar ile mevsimlik çalışanların eklenmesi gerekir (Çalışmaya hazır olup da iş aramayanlar aslında işsiz olduğu halde son 4 hafta içinde iş aramak için başvuruda bulunmamış olanlardır. Bunları işsiz olarak saymamak doğru değildir.)

Bu şekilde bulunan işsizler toplamına geniş işsizler diyoruz. Aynı miktarı işgücüne de ekleyerek geniş işgücünü bulabiliriz. Geniş işsiz sayısını geniş işgücüne böler 100 ile çarparsak geniş işsizlik oranının yüzde 23,1 olduğunu görüyoruz. Bu oran açıklanan resmi işsizlik oranından (yüzde 13,2) 10 puan daha yukarıdadır.

Eğer hesabı böyle yapmazsak o zaman istihdamın azaldığı yerde işsizlik de azalıyor gibi yapay sonuçlara ulaşırız ki bu kendi kendimizi kandırmaktan başka bir şey değildir.”